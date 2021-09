Tesla Aktie: Cathie Wood’s Ark verkauft weitere $19,3 Mio. an Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest hat am Montag ihre Position in der in Palo Alto, Kalifornien, ansässigen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) weiter reduziert, da die Aktie des Elektroautos ihren Aufwärtstrend fortsetzte.

Die bekannte Investmentgesellschaft verkaufte 24.361 Tesla-Aktien im Wert von schätzungsweise 19,28 Millionen Dollar über den Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) und den Ark Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW).

