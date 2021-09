Tesla-Aktie: CFO verkauft 2,09 Millionen $ in Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Zachary Kirkhorn, Chief Financial Officer bei Tesla (NASDAQ:TSLA), hat am 7. September einen großen Insider-Verkauf getätigt, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Aus einem Formular 4, das am Dienstag von der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, geht hervor, dass Kirkhorn 2.780 Aktien von Tesla zu einem Preis von 752,9 $ pro Aktie verkauft hat. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung