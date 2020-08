Tesla Aktie: Bullen rocken den Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Aktie: Die Bullen legen sich ordentlich ins Zeug und treiben das Wertpapier des US-amerikanischen Unternehmens, das Elektroautos sowie Stromspeicher- und Photovoltaikanlagen produziert und vertreibt, auf neue Höhen. So wurde am gestrigen Handelstag das bisherige Hoch von 1794,99 USD überboten. Damit kommt nun die schon einige Male erwähnte glatte und psychologisch sehr wichtige 2000 USD Marke in den Fokus.



