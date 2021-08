Tesla-Aktie: Die Bullen haben sich zurückgemeldet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie des amerikanischen Elektrowagenherstellers Tesla hat in den letzten Tagen wieder Schwung aufgenommen, nachdem die Quartalszahlen an der Börse zunächst keine Reaktion hervorgerufen hatten. Dabei konnte sich die Zwischenbilanz durchaus sehen lassen. Erstmals hat der E-Autopionier mehr als eine Milliarde Dollar Gewinn in einem Quartal erzielt. Letztlich betrug der Überschuss 1,1 Mrd. Dollar. Gleichzeitig wurden die Umsätze auf 12 Mrd.



