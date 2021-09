Tesla-Aktie: Die Bullen geben den Ton an!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie befindet sich seit Mitte Mai in einem Aufwärtstrend, in dem höhere Hochs auf höhere Tiefs folgen. Das letzte lokale Tief datiert vom 16. August und liegt bei 648,84 US-Dollar (USD). Derzeit arbeitet die Aktie an einem neuen lokalen Hoch. Es stellt sich die Frage, ob dieses bereits in der vergangenen Woche erreicht wurde, als der Kurs ein Hoch bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



