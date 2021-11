Tesla Aktie: Bringt Elon Musk’s SpaceX das Ökosystem in Texas durcheinander?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk mag mit seinen SpaceX-Bestrebungen nach den Sternen greifen, aber eine große Umweltorganisation warnt, dass der Tesla (NASDAQ:TSLA)-Chef bei seinem himmelwärts gerichteten Fokus die Fragilität des Ökosystems um ihn herum außer Acht lässt.

Was geschah

Die American Bird Conservancy warnt, dass die Starbase-Raketenbasis von SpaceX in Boca Chica, Texas, eine existenzielle Bedrohung für die Tierwelt an der Golfküste darstellt, so ein Bericht



