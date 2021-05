Tesla Aktie: BofA senkt Kursziel um $200!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Wall Street Analyst reduzierte am Freitag sein Kursziel für die Aktie um 22% und sagte, dass Investoren in naher Zukunft noch ein weiteres Aktienangebot von Tesla erwarten sollten.

BofA Securities-Analyst John Murphy bekräftigte ein neutrales Rating für Tesla und senkte das Kursziel von $900 auf $700.

In der Notiz sagte Murphy, dass Aktienverkäufe zu diesem Zeitpunkt



