Tesla-Aktie: Besser als erwartete Finanzergebnisse!

Die Aktien von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse vorgelegt hat. Tesla sagte, dass der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 81% auf 18,76 Mrd. $ gestiegen ist, was die Schätzung von 17,76 Mrd. $ übertraf, so die Daten von Benzinga Pro. Das EV-Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 3,32… Hier weiterlesen