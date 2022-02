Tesla Aktie: Besitzer aus Hongkong schockiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat aus Kulanz eine Rechnung in Höhe von 21.960 US-Dollar für den Austausch einer defekten Batterie in einem Model S-Fahrzeug gesenkt, berichtet die South China Morning Post unter Berufung auf einen in Hongkong ansässigen Besitzer.

Was geschah

Larry Campbell erhielt die Rechnung über fast 22.000 Dollar, nachdem Tesla nach eigenen Angaben bei internen Überprüfungen festgestellt hatte, dass das fünf Jahre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung