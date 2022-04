Tesla-Aktie: „Berlin rockt“!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

„Berlin rockt“

‘Berlin rockt,’ schrieb der milliardenschwere Unternehmer auf Twitter, ohne weitere Details zu verraten. Musk schnitt am 22. März das Band an der gerade fertiggestellten Giga Berlin, Teslas erste Produktionsstätte in Europa außerhalb der USA und China. Musk hatte anschließend 30 neu gebaute Modell Y-Limousinen an Kunden übergeben.

Berlin rockt

— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

Tesla’s GigaBerlin-Fertigungsstätte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung