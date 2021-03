Tesla Aktie: Bereitet die Erweiterung der Gigafactory in Shanghai vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) bereitet sich darauf vor, seine Gigafactory in China mit einer Erhöhung der Produktionskapazität für Komponenten wie Antriebsstrang und Motoren zu erweitern, berichtete cnEVpost am Samstag.

Unter Berufung auf einen Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung berichtete cnEVpost, dass Teslas Fabrik in Shanghai Anpassungen an einem Projekt vorgenommen hat, um die Produktionskapazität für Komponenten zu erhöhen. cnEVpost ist eine auf China



