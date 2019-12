Tesla Aktie: Bald schon Kinder wird‘s was geben

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Freude war groß, die Aufregung dauert an: Die Entscheidung des Tesla-Chefs Elon Musk seine sogenannte „Gigafactory“ in Brandenburg anzusiedeln, hat die deutsche Politik aufgemischt. Plötzlich gilt es zu handeln und Zeichen zu setzen. Und das ganz in dem von Musk vorgegebenen üblichen Tempo. Da wollte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wohl nicht zurückstehen. Wie das Finanzportal „finanzen.net“ am Montag berichtete, hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



