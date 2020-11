Tesla Aktie: Auftrag für 150 Lastwagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) hat von einem Lkw-Konglomerat mit Sitz in Mississauga, Kanada, einen Auftrag über 150 Einheiten seines Semi-Elektro-Lkw erhalten.

Was geschah

Pride Group Enterprises kündigte am Mittwoch in einer Erklärung an, dass sie eine Anzahlung geleistet habe, um die ersten Einheiten zu sichern und Slots zu bauen, und dass sie weiterhin den Kauf von bis zu 500 Lastwagen in Erwägung ziehen werde.



