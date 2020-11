Tesla-Aktie: Aufnahme in S&P 500-Index – Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elektrofahrzeughersteller Tesla Motors, Inc . (NASDAQ: TSLA) wird seine Aktien in den S&P 500-Index aufgenommen, was laut Wedbush Securities einen Sieg für die Tesla-Bullen darstellt.

Wedbush über ‘Der letzte Strohhalm’

Tesla-Anleger waren enttäuscht, dass die Aktie im September nicht in den S&P 500-Index aufgenommen wurde, sagte Analyst Daniel Ives in einer Notiz. Der Tesla-Gewinnbericht, der eine nachhaltige Rentabilitätsentwicklung signalisierte, sei "der letzte Strohhalm" gewesen,



