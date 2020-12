Tesla Aktie: Aufnahme in den S&P 500-Index!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aufnahme von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in den S&P 500-Index am Montag wird laut den Analysten von Goldman Sachs keine großen Auswirkungen auf die Bewertung des Benchmarks haben.

Laut den Goldman-Strategen unter der Leitung von David J. Kostin würde die Aufnahme des von Elon Musk geführten Unternehmens in den Index aufgrund von Nuancen in den Berechnungen der Indexmetriken eine minimale Auswirkung



