Tesla-Aktie: Anleger reagieren abweisend!

Kaum ein Tag vergeht in diesem Jahr, an dem die Tesla-Aktie nicht mit einem Minus abschließt. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als 26 Prozent an Wert verloren. Auch in der zurückliegenden Woche war die Richtung einmal mehr klar vorgegeben, als der Kurs um mehr als neun Prozent nachgab. Das Papier verlor mehr als 100 Euro und notiert derzeit bei 759,20 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



