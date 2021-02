Tesla Aktie: Analyst sieht versöhnliche Annäherung an chinesische Regulierungsbehörden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wurde von Chinas State Administration for Market Regulation wegen Qualitätsproblemen bei den in China verkauften EVs verwarnt. Ein Analyst von Wedbush sieht das Problem als einen kleinen Lichtblick für Tesla und konzentriert sich stattdessen auf das große Bild des Autoherstellers. Daniel Ives hat die Einstufung für Tesla auf “Neutral” mit einem Kursziel von 950 $ belassen, mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



