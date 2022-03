Tesla-Aktie: Analyst erwartet mega Aufwärtspotenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Überblick(NASDAQ:TSLA) hat einen „großen Überhang" überwunden, nachdem die deutschen Behörden die Produktion in einer neuen Fabrik in Berlin genehmigt haben, so Wedbush-Analyst Dan Ives. Ives, ein bekannter Tesla-Bulle, sieht die Aktie steigen und hebt die Berliner „Gigafactory″ als äußerst wichtig für Tesla und seinen Aktienkurs hervor. Ives sagte, dass das Model Y des Unternehmens wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 18