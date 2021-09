Tesla-Aktie: Alles, was Sie über die SpaceX Mission wissen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) von Elon Musk, CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), hat am Mittwochabend erfolgreich ihre Falcon 9-Rakete gestartet und die erste rein zivile Crew in ihrem Dragon-Raumschiff in den Orbit geschickt.

Hier finden Sie alles, was Sie über die historische Inspiration4-Mission wissen müssen:

Falcon 9: Die Falcon 9 ist eine wiederverwendbare zweistufige Rakete, die von SpaceX für den Transport ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung