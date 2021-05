Tesla-Aktie: Der Ärger ist programmiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bekanntlich will Tesla sich in Grünheide nicht mehr länger nur mit einer einfachen E-Autofabrik zufriedengeben. Stattdessen soll vor Ort auch noch eine Produktion von Batterien im großen Stil stattfinden. Das brachte dem Projekt mit engem Zeitplan bereits die erste Verzögerung ein, da es dafür eine neue Baugenehmigung braucht. So richtig erfreut ist auch längst nicht jeder über die Pläne. Auf „berlin.de" war ...