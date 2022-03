Tesla-Aktie: Achtung – Aktienanstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden am Montag vorbörslich um 5,8% höher bei $1.069,47 gehandelt, nachdem das Unternehmen seinen Plan bekannt gegeben hat, auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung 2022 die Zustimmung der Aktionäre für eine Erhöhung der Anzahl der genehmigten Stammaktien zu beantragen, um einen Aktiensplit der Stammaktien des Unternehmens in Form einer Aktiendividende zu ermöglichen.

