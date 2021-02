Tesla Aktie: ARK Invest Bericht schlägt vor, dass der Bitcoinpreis erneut hochschnellen könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) den Weg für S&P 500 Unternehmen geebnet hat, einen Teil ihrer Barreserven in Bitcoin zu investieren, ist die Erwartung, dass mehr Unternehmen dasselbe tun werden. Laut dem Bericht von ARK Investment Management könnte der Preis von Bitcoin um etwa $40.000 steigen, wenn alle S&P 500 Unternehmen 1% ihrer Barmittel in Bitcoin investieren würden.



