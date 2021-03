Tesla Aktie: 5 Semi-Elektro-LKWs pro Woche in Nevada!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) plant, fünf Semi-Elektro-LKWs pro Woche in einer neuen Produktionslinie in der Nähe seiner Gigafactory Nevada Anlage zu produzieren, berichtete Electrek am Dienstag, unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Tesla baut derzeit eine Produktionslinie für den Tesla Semi in Kleinserie in einem neuen Gebäude im Industriepark, in dem sich die Gigafactory in Nevada befindet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



