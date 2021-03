Tesla Aktie: 450 COVID-19 Fälle nach Wiedereröffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Fabrik von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in Fremont, Kalifornien, verzeichnete etwa 450 COVID-19-Fälle, nachdem CEO Elon Musk beschlossen hatte, die Fabrik im Mai letzten Jahres wieder zu öffnen, trotz einer vom Bezirk verordneten Schließung, berichtete die Washington Post am Samstag.

Der Bericht zitiert die COVID-19 Zahlen aus County-Level-Daten von PlainSite erhalten, eine rechtliche Transparenz Website, nach einer Gerichtsentscheidung in diesem Jahr.

