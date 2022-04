Tesla-Aktie: 3,5 Millionen Dollar Jet beschädigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Full-Self Driving (FSD) in der Kritik Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ist wegen der Verwendung des Begriffs Full-Self Driving (FSD) in die Kritik geraten. Dabei handelt es sich um eine Software-Option, die Tesla-Fahrzeuge in verschiedenen Szenarien (mit menschlicher Aufsicht) selbst fahren lässt, auch auf Parkplätzen. Aber die Autos können immer noch Fehler machen und brauchen oft einen Menschen, der ihnen hilft. Teil des… Hier weiterlesen