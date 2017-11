Tesla-Aktie bei 300 USD: Da war doch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

für die Tesla-Aktie gab es in der vergangenen Handelswoche kräftig auf den „Allerwertesten“. Der überraschend hohe Verlust im 3. Quartal ließ die Aktionäre „kalte Füße“ kriegen: Die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers rutschte um -7% in den Keller. Erstmals seit Mai dieses Jahres notierte der Titel wieder unter der 300 USD-Marke.

300 USD?? Da war doch was? Richtig! Knapp darunter, bei 291 USD lag bis April dieses Jahres eine seit September 2014 scheinbar nicht zu überwindende Hürde. Schauen wir uns das einmal gemeinsam in der folgenden Grafik an:

Im linken Monatschart habe ich es Ihnen grün unterlegt: Die Tesla-Aktie pendelte seit dem Jahr 2014 in einer Handelsspanne von etwa 115 USD zwischen 177 USD und 291 USD. Im April 2017 brach die Notierung endgültig über diesen Widerstand und explodierte anschließend auf ein neues Rekordhoch knapp über 389 USD. Der Rücksetzer seit September dieses Jahres entpuppt sich somit als charttechnischer „Klassiker“:

Es ist nichts anderes als der übliche Pull-Back (Rücksetzer) in Richtung des Widerstandes, der im April durchbrochen wurde. Und nun halten Sie sich fest: Das Tief am vergangenen Donnerstag erreichte 292,63 USD!

Das bedeutet nichts anderes als dass nun die Nachfrage wieder Oberhand gewinnen dürfte. Schließlich gab es eine Menge Investoren, die sich angesichts der Kurs-Rally der Tesla-Aktie geärgert haben, weil sie den rechtzeitigen Einstieg verpasst haben. Die Rückkehr knapp unter die 300 USD-Marke ist für diese Anleger die kaum noch erhoffte Gelegenheit, noch einmal zu den Traum-Kursen vom April 2017 in die Tesla-Aktie einzusteigen.

Denn wie der Relative Stärke Index im Monatscharts dokumentiert, befindet sich die Aktie noch immer in einem langfristigen Kaufsignal.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.