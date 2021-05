Tesla Aktie: 25.000ster Supercharger auf Mount Everest!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat eine Supercharger-Station am Everest-Basislager in Tingri in Tibet, auf der Route von Chengdu, installiert.

Der Elektroautohersteller gab vor kurzem bekannt, dass er 25.000 Schnellladestationen auf der ganzen Welt installiert hat und enthüllte, dass sich eine seiner neuesten Ergänzungen auf dem Parkplatz des Roof of the World Hotels befindet, etwa 100 km vom Everest-Basislager entfernt.

