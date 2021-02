Tesla Aktie: $1.5B Bitcoin Investition “Ein Zeichen der Verzweiflung” von Elon Musk!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Investition von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) in Bitcoin (BTC) ist ein Zeichen dafür, dass dem Autohersteller “die brauchbaren internen Verwendungsmöglichkeiten” für sein Kapital ausgegangen sind, so der Analyst Gordon Johnson von GLJ Research. Johnson behielt sein Sell-Rating für die Tesla-Aktie bei und behielt sein Kursziel von $67 für die Aktie bei.

Die Tesla-These

Johnson, ein langjähriger Tesla-Bär, kritisierte das von Elon Musk geführte Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung