Tesla Aktie: 1950er-Stil Tesla Supercharger Station kommt nach Santa Monica?

Elon Musk hat die Idee wiederbelebt, ein Diner im Stil der 1950er Jahre an einer Supercharger-Station von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) in Santa Monica, Kalifornien zu bauen.

Der Tesla CEO sagte Santa Monica wird bald eine "große neue Supercharger-Station" mit einem Retro-Diner und Filme haben. Musk reagierte auf einen Tweet mit einem Foto, das eine lange Schlange an einem Supercharger in der



