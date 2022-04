Tesla-Aktie: 137 Millionen Dollar Schadenersatz!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) muss im Rahmen eines Rassismus-Prozesses 15 Millionen Dollar an einen ehemaligen schwarzen Fahrstuhlführer zahlen, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung. Die Hintergründe Der US-BezirksrichterWilliam Orrick in San Francisco senkte das Urteil der Geschworenen in Höhe von 137 Millionen Dollar für Owen Diaz auf 1,5 Millionen Dollar als Schadensersatz und 13,5 Millionen Dollar als Strafschadenersatz. Der Bundesrichter befand, dass Diaz… Hier weiterlesen