Tesla-AKtie: ‘einwandfreie Ausführung’!

Jim Cramer sprach in der CNBC-Sendung "Squawk On The Street" über die Ergebnisse von Tesla, Inc. (NASDAQ :TSLA) für das dritte Quartal. "Ich dachte, dies sei ein wirklich fantastisches Quartal", sagte Cramer. Tesla meldete Ergebnisse für den Gewinn pro Aktie in Höhe von 76 Cent, was die Analystenschätzungen von 56 Cent wegblies. Der Umsatz von 8,77 Milliarden Dollar übertraf die Schätzungen ...



