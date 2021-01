Tesla: 63% Anstieg der Zulassungen in Kalifornien!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) Fahrzeugregistrierungen in Kalifornien spiked bei 63% im vierten Quartal auf einer Jahr-über-Jahr-Basis, vor allem auf Grund der Autohersteller der mittleren Größe Sport Utility Vehicle, nach Cross-Sell-Daten, berichtete Reuters am Mittwoch.

Was geschah

Die Tesla-Zulassungen in Kalifornien – dem größten Markt in den USA – zogen an: 22.117 Fahrzeuge wurden in den drei Monaten bis Dezember zugelassen, gegenüber 16.200 Fahrzeugen im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung