Tesla: 350 oder 180 EUR?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lieber Leser,

die Tesla-Aktie gehört zweifelsohne zu den größten Profiteuren der sogenannten Trump-Rally. Die Aktie ging, nach einem kleinen Absacker Ende November auf unter 180 USD, durch die Decke und erreichte am Valentinstag mit 287,30 USD zeitweise den höchsten Stand seit September 2014. Vom Allzeithoch bei 291,42 USD war die Aktie nur noch knapp 1,5 Prozent entfernt.

Doch die kurzfristige Euphorie war zu groß. Nach über 34 Prozent Kursgewinn in diesem Jahr reichten die Kauforders nicht mehr, um neue Rekordhochs auszulösen. Der Wochengewinn schmolz wie ein Schneemann in der Sonne zusammen und lag nach anfänglichen 6,7 Prozent am Freitagabend nur noch bei 1,1 Prozent. Die entsprechende Wochenkerze zeigt diesen Stimmungsumschwung bestens an.

Man erkennt einen sehr langen Docht mit einem verhältnismäßig kleinen Kerzenkörper. Zusammen genommen macht das keinen guten Eindruck und impliziert, dass Tesla ab jetzt wieder deutlich fallen könnte und sich eher wieder der Marke von 180 USD als neuen Allzeithochs widmen könnte – geschweige denn einer Marke von 350 USD.

Wochenkerze?! Langer Docht?! Alles Blödsinn finden Sie? Dann schauen Sie mal auf den April 2016, Juli 2015, September 2014 oder März 2013. Damals zeigte Tesla ganz ähnliche Wochenkerzen und nur wenige Wochen später stand der Kurs gute 30 Prozent tiefer. Wer also glaubt, Trump wird es schon richten und Tesla kann eigentlich nur steigen, dem ist fast nicht mehr zu helfen. Die überhitzte Stimmung fordert also ihr erstes Opfer …

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse