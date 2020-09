Tesla: 25.000-Dollar-Tesla, Terafactories – News en masse!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk verspricht einen Billig-Tesla (WKN: A1CX3T) für 25.000 US-Dollar – Name offen! Darüber hinaus lieferte die Präsentation des CEOs auf dem Battery Day detailreiche Daten zur technologischen Dominanz des US-Elektroautobauers.

Musk wolle Tesla strategisch so ausrichten, dass der Konzern in einer nachhaltigen Energiewelt eine tragende Rolle spiele. Dazu werde Tesla die drei Felder nachhaltige Energieerzeugung, Speicherung und vollelektrifizierte Fahrzeuge abdecken müssen, so der ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.