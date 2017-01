Tesla 2016: Ein Jahr zum Vergessen?

Liebe Leser,

die selbstgesteckten Ziele des kalifornischen Autobauers Tesla für das zurückliegende Jahr 2016 waren ambitioniert. Schon kurz nach der Ankündigung der strebsamen Firmenintentionen mehrten sich die Stimmen, die eine Erfüllung jener Ziele in Frage stellten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nun berichtete, sollten die Kritiker recht behalten.

Tesla lieferte im letzten Quartal des vergangenen Jahres insgesamt 22.200 Fahrzeuge aus. Im Vergleich zum Vorquartal verlor der Absatz mit minus 9,4 Prozent deutlich. Über das gesamte Jahr erreichte Tesla einen Wert von 76.230 ausgelieferten Autos und verfehlte damit das selbstauferlegte Ziel von 80.000 bis 90.000 Fahrzeugen. Tesla argumentiert den Fehlschlag mit kurzfristigen Produktionshürden, welche durch die Umstellung auf eine moderne Autopiloten-Hardware zu Verzögerungen bei den Fahrzeugauslieferungen geführt haben.

Zwischenfälle und die neue Konkurrenz

Für den US-Autobauer geht damit ein mittelmäßiges Jahr zu Ende. Zum einen erlebte der Konzern diverse öffentlichkeitswirksame Rückschläge – wie zum Beispiel zwei tödliche Autounfälle in den USA und China, die auf eine zumindest nicht optimal funktionierende Autopilot-Technik zurückzuführen sind. Zum anderen scheint die öffentliche Vormachtstellung der Kalifornier mehr und mehr in Schieflage zu geraten. So kündigte der ebenfalls in Kalifornier ansässige Autobauer Lucid Motors jüngst an, mit einer Edelvariante den Markt der autonom fahrenden Autos aufmischen zu wollen.

Dass jene Nachricht nicht sonderlich gut von den Investoren bewertet werden würde, war im Vorfeld klar. Die Unternehmensaktie rutschte am Mittwoch (Mittag) im XETRA-Handel um etwa 2 Prozentpunkte ab.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse