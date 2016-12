Tesco: Neuausrichtung macht sich bezahlt!

Liebe Leser,

der Konkurrenzkampf zwischen der britischen Supermarktkette und den deutschen Discountern wächst. Tesco will sich mit milliardenschweren Investitionen in seine Läden von den Rivalen Aldi und Lidl absetzen. Die Neuausrichtung machte sich bereits im 1. Halbjahr bezahlt. Der Umsatz zog um 3,3% an; das operative Ergebnis vor Sonderposten stieg um 56,7% auf 596 Mio £. In den kommenden 3 Jahren soll das Geschäft durch den Umbau deutlich rentabler werden. Die Kosten sollen dafür um 1,5 Mrd £ gesenkt und zugleich die Investitionen auf durchschnittlich 1,4 Mrd £ pro Jahr erhöht werden.

Der Brexit erreicht den Einzelhandel

Anleger honorierten die Pläne. Die Tesco-Aktie sprang um mehr als 10% nach oben. Tesco hatte auf den wachsenden Konkurrenzkampf mit den deutschen Discountern mit Preissenkungen und einer Service-Offensive reagiert. Auch neue Marken mit frischen Lebensmitteln kurbelten das Geschäft wieder an. Die Preise sind mehr als 6% niedriger als noch vor 2 Jahren.

Unterm Strich stand im 1. Halbjahr aber immer noch ein Verlust von 91 Mio £. Vor einem Jahr war das Minus allerdings noch viermal so hoch. Der Brexit erreicht den Einzelhandel. Tesco hat dutzende Produkte von Unilever aus dem Internetangebot genommen. Hintergrund ist ein Streit um Preiserhöhungen nach dem Brexit-Votum. Unilever wollte die Preise um 10% anheben, was Tesco ablehnte. Das Pfund hat seit Juni gegenüber dem Dollar fast 18% verloren.

