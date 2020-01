Tesco Aktie: Insgesamt eher maue Umsatzzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Die jüngsten Zahlen von Tesco für einen ungewöhnlichen 19-Wochen-Zeitraum lassen sich damit erklären: Das Unternehmen verweist darauf, dass diese 19 Wochen so zustande kommen: Das 3. Quartal des Tesco-Geschäftsjahres + Weihnachtsgeschäft = 19 Wochen. Tesco betreibt bekanntlich Supermärkte, und zwar keineswegs nur in Großbritannien. So ist das Unternehmen auch in Asien mit Filialen vertreten. Ein Wachstumsmarkt war das im genannten Zeitraum ...



