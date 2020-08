Tesco Aktie: Britische Wassermelonen gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Bei den Meldungen der britischen Supermarktkette Tesco lässt sich auch einiges über Entwicklungen jenseits des Kerngeschäfts erfahren. So hieß es von Tesco diesen Monat, dass es in Großbritannien eine Hitzewelle gibt – nachdem es bereits den wärmsten Frühling seit Beginn der Aufzeichnungen gab („warmest UK spring on record“). Das hat für Tesco auch Vorteile. So wird darauf verwiesen, dass Tesco von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung