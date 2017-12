Tesco Aktie: Auf dem richtigen Weg zur angepeilten Ergebniswende?

Liebe Leser,

die tief in ihrem Umbau steckende Supermarktkette ist nach einem überraschend gut verlaufenen 1. Halbjahr offensichtlich auf dem richtigen Weg zur angepeilten Ergebniswende. Um 3,3% auf 25,2 Mrd £ ist der Umsatz gestiegen. Der flächenbereinigte Anstieg lag bei 2,2%. Im Bereich frische Lebensmittel gab es ein Wachstum von 1,5%, was auf das verbesserte Angebot zurückzuführen ist. Tesco punktete vor allem im Heimatmarkt. In Asien machte sich der Rückzug aus unrentablen Aktivitäten in Thailand bemerkbar; der Umsatz auf vergleichbarer Fläche in der Region ging um mehr als 8% zurück.

Tesco nimmt die Dividendenzahlungen wieder auf

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich um mehr als ein Viertel auf 759 Mio £. Die Umsatzrendite verbesserte sich von 2,2 auf 2,7%. Bis 2019 sollen es 3,5 bis 4% werden. Im vergangenen Geschäftsjahr war Tesco wegen Zahlungen zur Beilegung eines Bilanzskandals aus dem Jahr 2014 sowie Kosten für den Konzernumbau in die Verlustzone gerutscht. Dem Ziel, insgesamt 1,5 Mrd £ Kosten zu sparen, ist Tesco im 1. Halbjahr mit 259 Mio £ einen weiteren Schritt nähergekommen.

Insgesamt wurden bereits 485 Mio £ eingespart. Als ein Zeichen der Zuversicht nimmt Tesco die Dividendenzahlungen wieder auf. Die Aktionäre sollen eine Zwischendividende von 1 Pence je Aktie erhalten. Tesco ist eine gesunde Marke; zum dritten Mal in Folge wurde der Konzern zu UKs beliebtestem Supermarkt gewählt. Wir denken, der Vorstand ist auf dem richtigen Weg und das Konzept schlüssig.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.