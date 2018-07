Das Terrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht / Dokumentation von SWR, BR und MDR am Dienstag, 10. Juli 2018, 23 Uhr im Ersten

Mainz/München/Leipzig (ots) - Nach mehr als fünf Jahren und 437Verhandlungstagen geht der aufwendigste Strafprozess der deutschenRechtsgeschichte zu Ende - das NSU-Verfahren. Im Fokus derAufmerksamkeit stand stets Beate Zschäpe. Die Dokumentation "DasTerrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht" am Dienstag, 10. Juli 2018,23 Uhr im Ersten richtet den Blick auf die vier Mitangeklagten unddamit auf das Netzwerk hinter dem Terror-Trio um Uwe Böhnhardt, UweMundlos und Beate Zschäpe.Ohne die Hilfe dieser Männer hätten die drei nicht 14 Jahre langmorden, rauben und bomben können. Sie beschafften Wohnungen, Waffen,falsche Identitäten. Der Film geht den Tatbeiträgen der vierAngeklagten akribisch nach und fördert dabei Erstaunliches zutage:André Eminger z. B. war von der ersten Tat des Trios bis zum letztenTag des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) einer derwichtigsten Unterstützer. Er selbst war Chef der ultra-rassistischenVereinigung "weiße Bruderschaft Erzgebirge" und deswegen im Visierder Sicherheitsbehörden.Blick auf die zweite Reihe der TäterRecherchen zum Film "Das Terrornetz" zeigen nun erstmals, dass esin Emingers engsten Umfeld zwei V-Leute des Verfassungsschutzes gab -und das zu einer Zeit, in der er beinahe täglich Kontakt zuBöhnhardt, Mundlos und Zschäpe hatte. Die Autoren konnten einen derV-Männer aufspüren und erhielten aufschlussreiche Einsichten in dasLeben und Denken André Emingers als selbsternannter "Rassekämpfer".Eminger, das macht der Film deutlich, ist bis heute ein überzeugterNeo-Nazi. Auch Ralf Wohlleben gibt sich vor Gericht ideologischgefestigt, stellt sich dennoch als eine Art "nationalen Pazifisten"dar. Der Film blickt auch hier hinter die Fassade. Prozessbeobachter,Nebenklagevertreter, Sicherheitsexperten und ein forensischerPsychiater analysieren Prozessauftritte, Tatbeiträge und Motive derAngeklagten und zeichnen so ein umfassendes Bild der vier Männer imSchatten von Beate Zschäpe.Die Dokumentation "Das Terrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht"ist die vierte Kooperation der ARD-Politikmagazine "Fakt", "ReportMainz" und "Report München" zum NSU und macht die tiefe Verwurzelungdes Terror-Trios in der Neonazi-Szene deutlich. Außerdem geht sie derumstrittenen Rolle der Sicherheitsbehörden nach.Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,Wolf-Günther.Gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell