Terrorforscher Neumann: Russlands Strategie gegen Extremisten kontraproduktiv

Köln (ots) -Kurz vor Beginn der Fußball-WM hat Politikwissenschaftler PeterNeumann Russland dafür mitverantwortlich gemacht, dass es eine solchgroße Zahl radikaler Islamisten im Land gebe. Oft gehe es ummuslimische Migranten, die zur Arbeit aus den zentralasiatischenGUS-Staaten nach Russland kämen und dort verfolgt und diskriminiertwürden. "Dieses Gefühl der totalen Hoffnungslosigkeit führt danndazu, dass man ansprechbar wird für die Botschaften vonextremistischen Predigern," sagte der Direktor des Londoner"International Centre for the Study of Radicalisation" in derWDR-Dokumentation "Der Fußball und der Terror - Russlands WM zwischenEuphorie und Angst" (heute, 22.10 Uhr, WDR Fernsehen).Die Zahl der Wanderarbeiter in Russland geht in die Millionen. VieleMenschen, etwa aus Usbekistan, Tadschikistan oder Kirgistan, sehen inder Fremde die einzige Möglichkeit, die Familien mit Geld zuversorgen. Sie nehmen Jobs zum Beispiel im Bausektor an, der geradezur WM viele Mitarbeiter braucht. Viele würden dabei allerdings auchdurch skrupellose Unternehmer um ihr Geld betrogen, klagen Migrantenimmer wieder. Andere spürten die harte Hand des russischen Staates,durch willkürliche Aufenthaltskontrollen oder brutale Razzien."Ob grausam oder nicht grausam, ist Ansichtssache", verteidigt derMinister der Moskauer Regierung, Vladimir Tschernikow, das Vorgehender Behörden. "Wir wollen einfach nur Ordnung in unserer Stadt." Manwerde alles tun, damit es nicht zu Anschlägen komme, so der Ministergegenüber dem WDR.Russland setze nur auf den Sicherheitsapparat, sagt Neumann: "ImPrinzip eine kontraproduktive Strategie, die dazu führt, dass nochmehr Leute ansprechbar werden für die Botschaften von Extremisten,statt weniger." Für die WM gehe er von einer erhöhten, abstraktenGefahr aus. Konkrete Anschlagspläne seien bislang aber nicht bekannt,so Neumann.Im Gebiet des sogenannten IS seien bis zu 6.000 Islamisten ausehemaligen Sowjetrepubliken, über die Hälfte davon allein aus derRegion Zentralasien, sagte der Forscher."Der Fußball und der Terror - Russlands WM zwischen Euphorie undAngst", heute, 22.10 Uhr, WDR Fernsehen, sowie ab 18.00 Uhr in derWDR-Mediathek.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKristina BauschTel. 0221 / 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell