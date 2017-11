Berlin (ots) - Die Kampagne STOP THE BOMB protestiert gegen das"Banking und Business Forum Iran Europe", das am 15. und 16. Novemberim Rahmen der "Euro Finance Week" in Frankfurt stattfindet. Das Forumwill Hindernisse im Zahlungsverkehr beheben, die derzeit für dasIran-Geschäft noch bestehen. Sprecher sind neben deutschen undiranischen Bankern auch der hessische Wirtschaftsminister TarekAl-Wazir und der außenpolitische Sprecher der GRÜNEN Omid Nouripour.Ulrike Becker, Sprecherin von STOP THE BOMB, kritisiert dieBeteiligung von Bundesbehörden: "Die Rednerliste zeigt, dass dieInitiative für das Ankurbeln des Irangeschäfts bei der Politik liegt.Institutionen wie die Banken-Aufsichtsbehörde Bafin und dieExportkontrollbehörde Bafa, die eigentlich für die Risiko-Kontrolleim Außenhandel zuständig sind, beteiligen sich an der Propaganda fürIran-Geschäfte."Iran gilt wegen der Finanzierung von Terrororganisationen bei derinternationalen "Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegenGeldwäsche" (FATF) als "nicht kooperierendes Hochrisikoland".Deutsche Firmen, die im Iran investieren, riskieren zudem weiterhinUS-Sanktionen.Mit Iran verbündete Milizen führen Krieg in Syrien, im Irak und imJemen. In Syrien droht Irans Verbündeter Assad mit einer Besetzungdes von kurdisch-arabischen Milizen vom IS befreiten Raqqa. Die ausdem Iran gelenkte Hisbollah bereitet im Libanon einen erneuten Krieggegen Israel vor, während der libanesische Ministerpräsident Haririaus Angst vor einem iranischen Terroranschlag zurückgetreten ist.Becker kommentiert: "Dieses Werbeevent ist skandalös: DeutscheBanker und Politiker breiten in Frankfurt den roten Teppich für einRegime aus, vor dem Millionen Menschen aus Syrien und dem Irakgeflohen sind."Das Banking-Forum ist nicht das erste seiner Art. 2014 wurde das"Iran Business Forum" nach Protesten abgesagt.Pressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 2241 2700info-de@stopthebomb.netwww.stopthebomb.netOriginal-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell