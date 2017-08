Terroranschlag in Burkina Faso: Landesdirektor der Welthungerhilfe getötet

Bonn (ots) - Der Landesdirektor der Welthungerhilfe in BurkinaFaso, Isidore Zongo, ist am Sonntag beim Terroranschlag in derburkinischen Hauptstadt Ouagadougou getötet worden. Der 55-jährigeeinheimische Tierökonom und Klimafachmann war seit 2011 für dieWelthungerhilfe tätig und verantwortete seit 2016 das Landesprogrammim westafrikanischen Land."Das ist ein großer Verlust für die Welthungerhilfe. Alle unsereMitarbeiter und Mitarbeiterinnen weltweit sind erschüttert, dass einso engagierter Mitarbeiter Opfer dieser sinnlosen und brutalen Gewaltgeworden ist. Ende der Woche begehen wir den "World HumanitarianDay", an dem wir all der humanitären Helfer und Helferinnen gedenken,die Opfer von Angriffen geworden sind. Isidore Zongo hatte konkreteVorstellungen, wie die Lebensbedingungen in seinem Land nachhaltigverbessert werden können. Dafür hat er gearbeitet und hat sich mitaller Kraft dafür eingesetzt. Die Welthungerhilfe trauert mit seinenAngehörigen um einen ganz besonderen Menschen", sagte BärbelDieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe.Am 19.8. wird der internationale "World Humanitarian Day"begangen, der an das Attentat auf das UN-Hauptquartier in Bagdad am19.8.2003 erinnert. Der diesjährige Gedenktag steht unter dem Motto#Not a Target.Die Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell