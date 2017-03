"Terror ist keine Überraschung! Die Bedrohung ist real!" - Florian Schwiecker, Autor (FOTO)

Berlin (ots) -Es ist kurz vor Weihnachten 2016. Florian Schwiecker sitzt anseinem Arbeitsplatz und blickt auf den Weihnachtsmarkt amBreitscheidplatz, an dem wenige Tage zuvor ein Terrorist mit einemLKW in eine Menschenmenge gefahren ist."Das habe ich kommen sehen", sagt er mit nachdenklichem Blick.Der Berliner Autor hat jahrelang als Strafverteidiger gearbeitet.Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er auch immer wieder Polizistenvertreten. Er verfügt über ein großes Netzwerk im Rahmen derSicherheitsbehörden und er kennt die Welt des Verbrechens und derErmittlungsbehörden aus erster Hand.Als Florian Schwiecker aus beruflichen Gründen im Jahre 2010 inden USA lebte, kam ihm die Idee zu seinem Thriller "Verraten". Derarabische Frühling war zu dieser Zeit bereits in vollem Gange. DerTerror und Krieg war in seiner Welt schon lange allgegenwärtig, ister doch mit vielen US Soldaten befreundet, die stets darauf warten,in den nächsten Einsatz geschickt zu werden. Schon damals stellteFlorian Schwiecker sich die Frage: Was würde passieren, wenn dieAnschläge in Europa oder gar Deutschland passieren? Wie würden dieMenschen damit umgehen?Die Antwort auf diese Fragen sollte Luk Krieger, der Protagonistin "Verraten", nach einem Terroranschlag in Berlin finden. Denntatsächlich war schon vor sieben Jahren absehbar, dass uns derTerror, in welcher Gestalt auch immer, in den nächsten Jahrenbegleiten würde. Terror hat immer nur ein Ziel: Angst zu verbreitenund dadurch die Menschen in ihren Grundwerten zu erschüttern undgegeneinander auszuspielen.Nachdem Florian Schwiecker gehadert hatte, sein Buch nach demAnschlag auf den Breitscheidplatz zu veröffentlichen, so ist er sichnun sicherer als je zuvor, dass gerade jetzt die richtige Zeit ist.Er möchte mit seinem Buch zeigen, dass genau dieses Grundwerteerschüttern und gegeneinander Ausspielen nicht passieren darf. Dennwenn wir uns unserer Angst ergeben, wenn wir an unseren Überzeugungenzweifeln und wenn wir unsere Moral aufgeben, dann haben wir verloren.Dann haben wir alles verloren, was uns ausmacht. Und dann haben dieTerroristen gewonnen.Florian Schwiecker geht sogar noch ein Stück weiter. Er ist davonüberzeugt, dass Terror noch effektiver verhindert werden kann, würdendie Sicherheitsdienste in Deutschland, Europa und dem Rest der Weltbesser zusammen arbeiten. Er ist sich sicher, dass die fehlendeKooperation schon Menschenleben gekostet hat und dass noch mehrMenschen sterben werden, wenn sich die Situation nicht verbessert.Terror wird nie gänzlich besiegt werden, aber wir können unserBewusstsein schärfen. Lernen, besser damit umzugehen. Informationenvon den Regierungen fordern und die Zusammenarbeit unter den Ländernverbessern, um Anschläge früher zu verhindern. Nicht nur in derfiktiven Welt von Luk Krieger, sondern auch im wahren Leben.Florian Schwiecker steht Ihnen für Interviews und Talk-Runden zudiesem Thema zur Verfügung.Gerne laden wir Sie dazu ein, ein telefonisches Vorgespräch mitFlorian Schwiecker zu führen.Wir freuen uns auf Ihre Terminvorschläge!Pressekontakt:Raphael Lukowicz, 030 9120 657 12, raphael.lukowicz@omundomedia.deOriginal-Content von: Omundo Media GmbH, übermittelt durch news aktuell