Köln (ots) - Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkthat sich CDU-Politiker Wolfgang Bosbach bei stern TV mit deutlichenWorten zur Sicherheitslage in Deutschland geäußert: "Angesichts derBedrohungslage müssen wir sehen, wie wir unser Land sicher machenkönnen - ohne unsere Freiheit einzuschränken." Und dafür "müssen wirwissen, wer in unser Land kommt." Denn: Eines zeige der aktuelle Falldeutlich, so Bosbach im Gespräch mit Steffen Hallaschka: "WennHunderttausende ohne Pässe kommen, wenn viele mit ungeklärterIdentität und Nationalität kommen, dann haben wir einSicherheitsproblem."Auch Schauspieler Wotan Wilke Möhring, der am Mittwochabend zuGast in der Sendung war, äußerte sich im stern TV-Studiogespräch zudem Anschlag in Berlin, bei dem mindestens 12 Menschen starben undbeinahe 50 zum Teil schwer verletzt worden sind: "HundertprozentigeSicherheit gab es nie", so der 49-Jährige. Doch, auch das machteMöhring deutlich: "Wir müssen wachsam sein, uns aber nicht dem Gefühlder Angst hingeben."Ähnlich formulierte es auch Axel Kaiser, der auf demWeihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche einen Stand betreibt- und dem Anschlag nur knapp entkommen ist. "Wir können uns vondiesen Idioten nicht vorschreiben lassen, wann und wo wir feiern.Nein, jetzt erst recht."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell