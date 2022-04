Terran Biosciences gibt Lizenzvereinbarung mit Sanofi für zwei ZNS-Therapeutika im Spätstadium der Entwicklung bekannt

New York (ots/PRNewswire) -- Terran wird die beiden Phase-3-ZNS-Therapeutika von Sanofi weiterentwickeln- Die Transaktion umfasst weltweite Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung in allen AnwendungsbereichenTerran Biosciences, Inc. („Terran"), ein Biotech-Plattformunternehmen, das ein Portfolio von transformativen Therapeutika für Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen entwickelt, hat mit Sanofi S.A. („Sanofi") eine Vereinbarung über weltweite Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von zwei ZNS-Therapeutika, die sich im Spätstadium ihrer Entwicklung befinden, geschlossen.Für diese Therapeutika wurden 4 IND-Anträge (Investigational New Drug) eingereicht und über 104 klinische Studien mit mehr als 15.000 Probanden in einer Reihe von ZNS-Indikationen durchgeführt.Terran plant, die Entwicklung dieser Therapeutika für neurologische und psychiatrische Indikationen zügig voranzutreiben. Mehrere neuartige Anwendungen, für die es einen großen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt, gehören dazu. Diese Transaktion stellt die nächsten wichtigen Schritt bei der Erschließung dieser vielversprechenden Wirkstoffe dar.Die Transaktion umfasst eine Vorauszahlung sowie typische erfolgsabhängige Meilensteine und Lizenzgebühren. Genaueres wurde über die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung nicht bekannt gegeben.„Wir sind dem Team von Sanofi dankbar, dass es uns mit der Weiterentwicklung dieser Therapeutika im Spätstadium der Entwicklung betraut hat. Wir glauben, dass sie das Potenzial haben, einen Paradigmenwechsel in der Neuropsychiatrie herbeizuführen", sagte Dr. Sam Clark, Gründer und CEO von Terran.Informationen zu Terran Biosciences, Inc.Terran ist ein Biotech-Plattformunternehmen, das ein Portfolio von Therapeutika und Technologien für Patienten mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen entwickelt. Mit der Unterstützung einer Reihe von Life-Science- und Technologie-Investoren hat Terran eine auf das ZNS fokussierte, technologiegestützte Arzneimittelentwicklungsplattform aufgebaut und treibt eine Reihe von Produkten im Spätstadium der Entwicklung zügig voran, darunter neuartige Therapeutika auf psychedelischer Basis.ir@terranbiosciences.cominfo@terranbiosciences.comKontakt:Investor Relations:ir@terranbiosciences.comMedien:info@terranbiosciences.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1758607/terran_biosciences_Logo.jpgOriginal-Content von: Terran Biosciences, Inc., übermittelt durch news aktuell