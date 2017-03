"Terra X: Ein Prinz unter Indianern" / ZDF-Dokumentation rekonstruiert Expeditionen von Maximilian zu Wied (FOTO)

Mainz (ots) -Der deutsche Prinz Maximilian zu Wied lebte in einer Zeit vollerAufbruchsstimmung, Wissensdurst und Interesse an allem Neuen. "TerraX" ist dem Weg des Prinzen gefolgt und zeigt seine Reisen, die ihndurch ehemaliges Indianerland in Nord- und Südamerika führten, im ZDFam Sonntag, 12. März 2017, 19.30 Uhr.Fasziniert von der Amerikareise Alexander von Humboldts gelingtPrinz Maximilian zu Wied 1815 als erstem eine Entdeckungsfahrtentlang der Ostküste Brasiliens, 1832 bis 1834 bereist er das kaumerforschte Landesinnere Nordamerikas. Karl Bodmer, sein Maler undBegleiter, hält alles in außergewöhnlich detailreichen Gemälden fest.Ihre Aufzeichnungen sind Dokumente indianischer Kultur undursprünglicher Wildnis, bevor Siedler zu Millionen den Wilden Westenerobern."Terra X: Ein Prinz unter Indianern" rekonstruiert Wiedswichtigste Begegnungen und spricht mit heutigen Vertretern desStammes der Mandan in North Dakota. Experten berichten in derDokumentation, wie Wieds Aufzeichnungen heute dazu dienen, die damalsso reiche Tier- und Pflanzenwelt zu verstehen.Das Doku-Drama stellt einen der bedeutendsten Forschungsreisendendes 19. Jahrhunderts vor: Prinz Maximilian zu Wied - der ersteErforscher Brasiliens und der letzte Zeuge freier Indianer.http://terra-x.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell