"Terra X"-Dokumentation über Drogen in der Weltgeschichte (FOTO)

Mainz (ots) -Opium, Heroin und Kokain - vor nur etwa einhundert Jahren gab esin jeder guten deutschen Apotheke diese heute verbotenen Drogen. DerKonsum von Rauschmitteln lässt sich bis in die Steinzeitzurückverfolgen und war ein wichtiger Faktor im Prozess derZivilisation. Professor Harald Lesch zeigt in der zweiteiligenZDF-Dokumentation "Drogen - Eine Weltgeschichte" an den Sonntagen,26. August und 2. September 2018, jeweils 19.30 Uhr, wie Drogen denLauf der Geschichte beeinflusst haben. "Heute brechen wir mal einTabu", sagt Lesch. Denn es sei nicht gerechtfertigt, Drogen zutabuisieren: "Sie waren Motor der Menschheitsgeschichte - imSchlechten wie im Guten."Der erste Teil, "Zwischen Rausch und Nahrung", am Sonntag 26.August 2018, 19.30 Uhr, zeigt, wie Drogen seit jeher Begleiter derZivilisation sind. Vor 12.000 Jahren ermöglichten Fliegenpilze Rauschund kultische Handlungen. Bald darauf entdeckten die Jäger undSammler die Entstehung von Alkohol, und Bier wurde geradezu Grundlageder großen Kulturen an Euphrat und Nil. Dann wurde Opium dieAlltagsdroge rund ums Mittelmeer: als Rauschmittel, aber auchleistungssteigernde Kriegsdroge, wie heute Speed, Kokain und CrystalMeth. "Terra X" berichtet von neuesten Forschungen und trifftArchäologen, Pharmazeuten und Kriminologen, die die Bedeutung vonDrogen im Altertum gerade erst zu erahnen beginnen.Der zweite Teil, "Zwischen Medizin und Missbrauch", am Sonntag, 2.September 2018, 19.30 Uhr, spannt den Bogen von den Heildrogen dermittelalterlichen Klostermedizin zu den synthetischen Drogen derNeuzeit. Wieder machen Drogen Geschichte: Die Jagd nach Tabak undexotischen Rauschmitteln treibt die Kolonialreiche zu neuenEroberungen. Die Suche nach Absatzmärkten für Opium und Alkoholentzündet Kriege. Und Modedrogen wie Cannabis erobern die Salons.Lesch widmet sich auch der Frage: War William Shakespeare ein Kiffer?"Terra X" bringt neue Erkenntnisse zu den Cannabis-Pfeifen, die imehemaligen Londoner Garten des Dichters gefunden wurden.Die beiden Folgen sind ab Samstag, 25. August 2018, 19.30 Uhr,unter terra-x.zdf.de in der ZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-drogen-eine-weltgeschichte/https://terra-x.zdf.dehttp://youtube.com/terraxhttp://facebook.com/ZDFterraXhttp://instagram.com/terraX/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell