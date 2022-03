Terra (LUNA): Es wird munter spekuliert!

Während Bitcoin und Co. im laufenden Jahr mit massiven Problemen zu kämpfen hatten und mehr als einmal heftige Verluste hinnehmen mussten, zeigte sich Terra LUNA von all dem weitgehend unbeeindruckt. Kaum eine Kryptowährung entwickelte sich in jüngster Zeit derart stark, was natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Allerdings ist mit Blick auf die Zukunft längst nicht jeder weiter optimistisch. In den sozialen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung