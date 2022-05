Terra-Kollaps: Vitalik Buterin reagiert!

In einem Tweet am Samstag schlug der Ethereum-Experte Anthony Sassano vor, dass die Kryptowährungsindustrie aufhören sollte, mit Ponzis, algorithmischen Stablecoins, Yield Farming und anderem "nicht nachhaltigen Unsinn" zu experimentieren, und sich auf Blockchain-Anwendungen in anderen Bereichen wie dezentralisierte Identität und Finanzierung öffentlicher Güter spezialisieren sollte. Sassanos Tweet erhielt Unterstützung von Vitalik Buterin, der sagte, er stimme dem "voll und ganz… Hier weiterlesen